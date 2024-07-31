شعبية كامالا هاريس تحلق إلى أعلى مستوى على الإطلاق

أصبحت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أكثر شعبية من الرئيس جو بايدن، ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، في أي وقت خلال دورة الحملة الانتخابية لعام 2024، وفق استطلاع جديد للرأي.

وأشار استطلاع للرأي أجرته شركة «مورنينغ كونسلت» على 11538 ناخباً مسجلاً بين 26 و28 يوليو، أن 50% منهم لديهم وجهة نظر إيجابية عن المرشحة هاريس بينما كان لدى 46% وجهة نظر سلبية. ووفق شركة الاستطلاعات، فإن «نسبة التأييد الصافي لهاريس بلغت أربع نقاط أعلى من تلك التي نشرها بايدن أو ترامب طوال الدورة».

وتمكنت هاريس من ترسيخ نفسها مرشحة رئاسية مفترضة للحزب الديمقراطي بعد أن أعلن الرئيس بايدن انسحابه من السباق، ومنحها تأييده، في 21 يوليو الجاري. وحصلت نائب الرئيس على دعم عدد كافٍ من مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي لتأكيد ترشيحها مرشحة للحزب لعام 2024، إلى جانب التأييد من قادة بارزين في الحزب الديمقراطي أمثال الرئيس السابق باراك أوباما.

شعبية هاريس

ومنح أحدث استطلاع أجرته شركة «مورنينغ كاونسلت» هاريس نسبة موافقة 50% أعلى بشكل ملحوظ من الاستطلاع الذي أجري قبل أسبوع، عندما كانت نسبة تأييدها 43%، وكان لدى 51% تصور غير مواتٍ لها.

وكان التحوّل بمقدار 12 نقطة في الموافقة الصافية مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع شعبية هاريس بين الديمقراطيين من 80% إلى 89%، والمستقلين من 31% إلى 48%. وعندما سألت شركة «مورنينغ كاونسلت» المشاركين عمن سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية، قال 47% إنهم سيصوتون لهاريس مقابل 46% للرئيس السابق ترامب. ووفقاً لاستطلاعات الرأي، كان رقم هاريس أعلى من الدعم الذي سجله بايدن عندما كان يُنظر إليه على أنه المرشح الديمقراطي الأكثر ترجيحاً في أواخر عام 2022.

تقلص دعم المستقلين

والجدير بالذكر، فقد أظهر الاستطلاع تقلصاً لدعم مرشحي الفريق الثالث، مثل المرشح المستقل روبرت كينيدي الابن، بنسبة 4% من الأصوات، وهو أقل بكثير من 8% التي كانت عليها في الاستطلاع النهائي لشركة «مورنينغ كاونسلت» لبايدن وترامب، قبل إعلان الرئيس بايدن أنه لا يسعى لإعادة ترشيح نفسه للرئاسة.

وخلال فترة الأسبوع الماضي، قال 47% من الناخبين إنهم سمعوا أمراً إيجابياً عن هاريس، مقابل 35% قالوا إنهم سمعوا شيئاً سلبياً وفق الاستطلاع.

واتصلت مجلة نيوزويك بممثلي كامالا هاريس، وحملة ترامب الرئاسية للتعليق عبر البريد الإلكتروني يوم أمس خارج ساعات العمل العادية.

ورفض ترامب أول من أمس، تأكيد أنه سيشارك في مناظرة مع هاريس قبل انتخابات 2024، خلال ظهوره في برنامج «انغراهام انغل» على محطة فوكس نيوز. وقال المرشح الجمهوري خلال حديثه مع مقدمة البرنامج لورا انغراهام، إنه «ربما ينتهي به الأمر إلى المشاركة في مناظرة معها. ولكنه يمكن أن يقدم حجة لعدم المشاركة أيضاً».

وفي رده على موقع «إكس»، تساءل عمار موسى المتحدث باسم هاريس «لماذا لم يقدّم ترامب جواباً صريحاً حول المشاركة في مناظرة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس».

عن «نيوزويك»

. تمكنت هاريس من ترسيخ نفسها مرشحة رئاسية مفترضة للحزب الديمقراطي، بعد أن أعلن الرئيس بايدن انسحابه من السباق.

. أشار استطلاع للرأي أجرته شركة «مورنينغ كونسلت» على 11538 ناخباً مسجلاً بين 26 و28 يوليو، أن 50% منهم لديهم وجهة نظر إيجابية عن المرشحة هاريس.