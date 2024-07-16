إنترفيو .. باحثة باكستانية: الإعلام في حالة حرب مع اللاجئين الأفغان

تحدثت الدكتورة عائشة جهانجير، الباحثة الباكستانية في جامعة التكنولوجيا في سيدني، في كتابها الذي يحمل عنوان «اللاجئين الأفغان، الإعلام الباكستاني والدولة: السلام المفقود» عن كيفية استخدام تأطير الأخبار كسلاح، وعمل صحافة السلام لتضخيم أصوات الناس والمجتمعات المهمشة. وقالت جهانجير التي عملت صحافية قبل الحصول على الدكتوراه، في مقابلة مع صحيفة «الدبلومات»، إن وسائل الإعلام الباكستانية في حرب مع الأفغان، كما تحدثت عن مفهوم صحافة السلام. وفيما يلي مقاطع منها:

.. قلت في كتابك إن الإعلام الباكستاني في حرب مع اللاجئين الأفغان، هل يمكنك أن تشرحي لنا ذلك؟

. ثمة هجوم متواصل على اللاجئين الأفغان في باكستان، وخطابات تصورهم باعتبارهم أعداء للدولة، وتهديداً للأمن، وعبئاً، ويعتبر ذلك ممارسة معيارية تقريباً بصورة يومية. وبدأ هذا الوضع في نهاية التسعينات من القرن الماضي، لكنه تعزز عندما تم استخدام اللاجئين الأفغان باعتبارهم ضماناً في تحالف باكستان مع الولايات المتحدة في «الحرب على الإرهاب»، التي بدأت بغزو أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. ومنذ ذلك الحين، تم جر اللاجئين الأفغان إلى حرب وسياسة دولة أخرى، ما دفعني إلى القول إن وسائل الإعلام الباكستانية في حالة حرب مع اللاجئين الأفغان.

.. نظراً إلى الانقسام بين المؤسستين العسكرية والمدنية في باكستان، كيف أثر هذا التسييس في دور الإعلام، وكيف أثر هذان الكيانان في خطابات الإعلام؟

. من المعروف، لمعظم الباكستانيين، أن المؤسسة العسكرية في باكستان تمتلك من النفوذ أكثر مما تمتلكه الحكومة المدنية، كما أن المؤسستين العسكرية والمخابرات، وبصفتي صحافية سابقة في باكستان وأفغانستان، فقد لاحظت أن موضوعات معينة لا يمكنك الخوض فيها، لأن المؤسستين العسكرية والمخابرات تحددان الموضوعات التي تجب تغطيتها. وفي دراسات التأطير الإعلامي، يشير التأطير إلى كيفية تقديم المعلومات في ضوء معين. في باكستان، يتم وضع إطار للقضايا السياسية من قبل الحكومة والنخب السياسية والمؤسسة العسكرية ووكالات المخابرات. وغالباً ما تستخدم المؤسسة العسكرية اللاجئين الأفغان كورقة مساومة ضد أفغانستان. وقد تجلى ذلك في الموجة الأخيرة من اللاجئين الأفغان في أعقاب سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021.

.. كيف يهدد تسييس الإعلام حرية الإعلام في باكستان؟

. لفهم دور التأطير في الإعلام، علينا أن ننظر في مراحله، ويتضمن التأطير كيفية عرض القضية على الجمهور. وهناك ثلاث مراحل: بناء الإطار الذي يسيطر عليه الفاعلون السياسيون الذين يختارون كيفية عرض السياسة أو الصورة؛ التأطير، الذي يهتم بدور الصحافي في تنفيذ هذه الأجندة؛ وأخيراً تأثيرات التأطير، والتي توضح كيف يتأثر الجمهور بهذا التأطير بمرور الوقت.

ولا يحدث التأطير بين عشية وضحاها، وإنما هو عملية طويلة الأمد. وعندما يتم تقديم رواية ما للجمهور بشكل متكرر على أنها حقيقة، فإنها تصبح متأصلة في أذهان الناس، ويتم قبولها كحقيقة.

.. ما صحافة السلام، وكيف يمكنها إيصال أصوات المجتمعات المهمشة، مثل اللاجئين الأفغان؟

. المفهوم صاغه الباحث النرويجي في أمور السلام، جون غالتونغ، في سبعينات القرن الماضي. وتدور صحافة السلام حول جعل السلام مقدمة كأولوية على الصراعات. ويهدف إلى رفع أصوات الناس العاديين، ويبعد التركيز عن روايات النخب المسيطرة في الإعلام الغربي. وبذلك فإنه يواجه إعلام الدعاية بإعلام الحقيقة، ويدافع عن مصالح العامة، وليس عن الأجندات السياسية.

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