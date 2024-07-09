العراق يسترد قطعاً أثرية من أميركا

تسلّمت وزارة الخارجية العراقية العشرات من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى بلاد ما بين النهرين القديمة، من الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقام موظفون من وزارة الخارجية العراقية بتفقد الآثار المستردة والمعروضة في وزارة الخارجية في بغداد، أمس، وتم تسليم العشرات من هذه القطع الأثرية إلى وزارة الثقافة.