موجة حر شديدة تخيّم على ولاية كاليفورنيا

تؤثر موجة حر طويلة الأمد في معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا بدءاً من أمس، حيث حذّرت السلطات من المخاطر الصحية الشديدة وحرائق الغابات. ويسري تحذير من الحرارة المفرطة في جميع أنحاء وادي كواتشيلا حتى الثامن من يوليو مع توقعات بارتفاع لدرجات الحرارة يصل إلى 47 درجة مئوية. ويتعرض الأشخاص الذي هم من دون مأوى بشكل خاص لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة أو الوفاة.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن موجة الحر في الولاية تهدد احتفالات الرابع من يوليو، ويمكن أن تؤدي الظروف الحارقة، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي وزيادة مخاطر حرائق الغابات، إلى خلق وضع خطر في جميع أنحاء الولاية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية مستويات «شديدة» من مخاطر الحرارة، بدءاً من أمس الأربعاء وتستمر حتى الأحد أو لفترة أطول. وفي بعض المناطق، قد تستمر درجات الحرارة القياسية لأكثر من أسبوع. وحذّر عالم المناخ الدكتور دانييل سوين من أن هذا سيطول أمده، وموجة الحر يمكن أن تكون لها تأثيرات كبيرة، خصوصاً أنه لن يكون هناك أي تراجع يذكر في الليل.

ومن المتوقع أن يشهد كل من وسط وشمال كاليفورنيا أعلى درجات حرارة، لكن المناطق الجنوبية ستواجه أيضاً حرارة شديدة. ويمكن أن تشهد كل من المناطق الحضرية والمناطق الزراعية الريفية، ارتفاعات قياسية خلال النهار، ودرجات حرارة قياسية أثناء الليل.

عن «إن بي سي نيوز»