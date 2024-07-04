بلدة فلبينية تنظف شواطئها ببرنامج الأرز مقابل النفايات

ابتكر نشطاء في مجال البيئة في منتجع مخصص للغوص في الفلبين طريقة جديدة لتنظيف الشواطئ، إذ يعرضون كيساً من الأرز مقابل كل جوال من النفايات يجمعه السكان المحليون.

وقال المتطوع جوليو إندايا: إن «بلدة مابيني بإقليم باتانجاس معروفة بشعابها المرجانية والتنوع البيولوجي البحري، إلا أن انتشار التلوث البلاستيكي، يشكل تهديداً على حيوانات مثل السلاحف البحرية». وأضاف: «من المعروف أنها تأكل الشفاطات والأكياس البلاستيكية، كما تأكل الأسماك أيضاً المواد البلاستيكية الدقيقة».

وأوضح أنه منذ إطلاق برنامج الأرز مقابل النفايات قبل نحو عامين، تم جمع أكثر من 4.3 أطنان من النفايات البلاستيكية.

وفي المقابل، جرى توزيع 2.6 طن من الأرز. ويُسلم الأرز في أكياس تزن كيلوغراماً واحداً، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية لعائلة صغيرة.

ويسهم متبرعون من جهات خاصة وشركات صغيرة في تمويل البرنامج الذي يساعد بدوره في تقليص فواتير الطعام للعائلات ذات الدخل المنخفض بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز في الأعوام القليلة الماضية.

وقالت جانيث أسفيدو (46 عاماً)، وهي من السكان المحليين، بينما كانت تفرز النفايات التي جمعتها «أحتاج إلى أربعة أكياس ونصف الكيس من الأرز خلال الشهر، والآن عليَّ أن أشتري كيسين فقط، الأمر يسهم في مساعدتي حقاً». والفلبين هي المسبب العالمي الأكبر للنفايات البلاستيكية في المحيط، إذ إنها مسؤولة عن 36% من الإجمالي العالمي.