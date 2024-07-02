«دقيقة تأخير» تحرم طالباً الامتحان في الأردن

حُرم طالب توجيهي دخول قاعة الامتحان لتأخره دقيقة واحدة بسبب حادث سير، وفق رئيس لجنة التعليم النيابية، الدكتور بلال المومني.

وطالب المومني وزارة التربية والتعليم بالسماح لطلبة الثانوية العامة ممن يتأخرون من (5 - 10) دقائق عن موعد امتحان التوجيهي الوزاري بالدخول إلى قاعات الامتحان، وعدم حرمانهم الامتحان. وقال المومني «إن الوزارة مطالبة بالتعامل بمرونة مع الطلبة المتأخرين عن موعد الامتحان، ولا يجوز اتخاذ إجراءات بوليسية بحقهم ومنعهم من الدخول للقاعات بسبب التأخر دقيقة أو حتى 10 دقائق».

وأكد المومني ضرورة وجود مندوب من الوزارة يتعامل مع الطلبة ويدرس كل حالة بشكل منفصل، وعدم تحميل المسؤولية لأفراد الأمن المسؤولين عن تنفيذ تعليمات الامتحان، مبيناً أن أفراد الأمن موجودون لحماية إجراءات سير الامتحان وفقاً للتعليمات المنصوص عليها، وليس لاتخاذ القرار بخصوص الطلبة.

إلى ذلك طالب المومني الحكومة بحسم قضية منح 34 ألف طالب جامعي قروضاً جامعية من صندوق دعم الطالب.