إنترفيو.. إيزابيل اللندي: أميركا ستكون في حال مرعبة إذا عاد ترامب للرئاسة

تحدثت الكاتبة التشيلية المعروفة بإنتاجها الغزير إيزابيل اللندي (81 عاماً) عن خشيتها من عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الحكم مرة ثانية، وعن طفولتها التي أمضتها في التنقل بين المدارس والدول لأن والديها كانا دبلوماسيين. وقالت في مقابلة مع صحيفة «إيل باييس» الإسبانية: «يبدو أن الشعوب أصبحت تعتقد أن النظام الديمقراطي لم يعد يمثلها، فلذلك أخذت تبحث عن حكام مستبدين».

■ ما تأثير الأدب على إيزابيل اللندي؟

■■ إنه ينقلني إلى عوالم أخرى، وعندما أقرأ كتاباً أغرق في عالم صنعه شخص آخر وأنا أصدقه بصورة كاملة على الرغم من أني أعرف حق المعرفة أنه خيال، وأعرف أنه رواية، ولكن أكرس نفسي لهذه المهمة وهي الاستغراق في هذه العوالم، وهذا ما أفعله عندما أكتب، إذ إنني أحاول صنع عالم أنغمس فيه كلياً، وعندما أستغرق في كتاب ما أفرغ ذهني من أي شيء آخر إلى درجة أني لا أستطيع الاسترخاء، لأن الكتاب يكون بداخلي، وأحلم حوله، وأستيقظ في الصباح وأنا أفكر فيه، وأستيقظ أحياناً في الليل عندما تطرأ فكرة على ذهني.

■ إلى أي حد تؤثر الأحداث الحالية على عملك؟ ففي روايتك السابقة تطرقت إلى موضوع ثقيل للغاية، مثل انفصال العائلة نتيجة سياسات الهجرة التي تم تشديدها في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؟

■■ في الحقيقة لا أحاول الكتابة عن الأحداث الحالية لأن هذه الأحداث تتغير بسرعة كبيرة، ولكني أتحدث عن المأساة الإنسانية، وهي مسألة أبدية، ولدي مؤسسة ونعمل على الحدود الأميركية، وندرك الكثير عن مراكز الاعتقال لأطفال تم فصلهم عن عائلاتهم، حيث يوجد نحو 1400 طفل في الولايات المتحدة غير قادرين على الانضمام إلى عائلاتهم، فقد قامت الحكومة الأميركية بترحيل آبائهم، وللأسف ليس إلى أوطانهم الأصلية، وإنما إلى المكسيك، وهم غير قادرين على الانضمام إلى عائلاتهم.

■ هل تشعرين بالقلق من أن احتمال عودة ترامب إلى السلطة ستجعل الوضع أكثر سوءاً وقسوة؟

■■ بالطبع، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستكون في حال مرعبة، وكذلك حال الإنسانية قاطبة إذا تم إعادة انتخاب ترامب للرئاسة مرة أخرى، وأتمنى ألا يصل إلى السلطة، ولكن من الواضح أنه يملك فرصة جيدة بالعودة إلى سدة الحكم على الرغم من فضائحه، ويقوم الحزب الجمهوري بدعمه، ولهذا فإن ثمة احتمالاً قوياً بأن يتم انتخابه.

■ما رأيك في أن نسبة كبيرة من الشعب الأميركي تفضل انتخاب ترامب؟

■■ لأنه ثمة تحولاً نحو السياسة اليمينية في الكثير من الأماكن وعودة الاستبداد، بالنظر إلى فشل الديمقراطية في إيجاد الحلول لمشكلات الشعوب، وتشعر هذه الشعوب بأنها غير ممثلة في الأنظمة الديمقراطية وأن الديمقراطية فاسدة مثل أي نظام آخر، وهم يبحثون عن قائد مستبد.

■ لماذا أصبح نظام الاستبداد هو الأكثر جاذبية للكثير من الشعوب؟

■■ لأن هذه الشعوب تريد أجوبة واضحة على تساؤلاتها المتعلقة بمشكلات الحياة التي تهمها.

■ هل يساعد الأدب على منع الناس من أن يصبحوا متنمرين عندما يكبرون في السن؟

■■ لا أعتقد أن الأدب له تأثير في ذلك، إذ إن الأدب يعطينا أشياء أخرى، فهو يوصلنا مع الشعوب الأخرى، كما أنه يجعلنا نفهم أننا لسنا وحدنا في هذا العالم، وأن ما يحدث لنا لا يحدث لنا فقط، وهو يجعلنا نشعر بأننا جزء من البشرية.

■ قلتِ إنك كنت دائمة التنقل لأن والديك كانا دبلوماسيين، ولهذا كان من الصعب عليك إيجاد أصدقاء.. كيف تغلبت على ذلك؟

■■ لم أتمكن من التغلب على ذلك مطلقاً، لأنني عندما كنت أبدأ في تكوين صداقات يفاجئني والداي بأنه يتعين علينا تغيير البلد الذي نعيش فيه والذهاب إلى دولة أخرى، وهذا يعني الانتقال إلى مدرسة جديدة.

عن «إل باييس»