مهرجان «ريديك» تقليد عريق لرعاة الأغنام في بولندا

قطيع من الأغنام خلال مهرجان الربيع التقليدي للرعاة خارج كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في لودزميرز ببولندا، في 21 أبريل 2024.

و«ريديك» مهرجان ينظمه رعاة بأخذ الأغنام إلى الجبال، ويطلق عليه «ريديك الربيع»، وإعادتها في فصل الشتاء ويطلق عليه «ريديك الخريف».

كانت هذه الممارسة شائعة في منطقة الكاربات، ورافقتها العديد من العادات. وفي الوقت الحاضر، من الضروري تذكير سكان منطقة الكاربات المعاصرين، الذين لم يعودوا يرعون الأغنام، بهذا التقليد القديم.

خلال مهرجان ريديك الخريفي، يستطيع المشاركون تذوق أنواع مختلفة من الجبن، وزيارة مزارع الجبن، وتناول بعض الأطعمة المحلية.

ويتم تنظيم ورش عمل حول النباتات التي تنمو في المروج، وكيفية استخدامها.

ويقدم رماة القوس والسهم من منطقة سانوك الطريقة الكلاسيكية للرماية.

كما أن هناك ألعاباً ومسابقات وورش عمل منظمة للأطفال، مثل صناعة الألعاب من الصوف.