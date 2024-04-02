عامل سكك حديدية يزور غالبية محطات بريطانيا في 6 أسابيع

انطلق ديف جونز من محطة «الجسور الثلاثة»، في غرب ساسكس، في منتصف فبراير. وقال عامل السكك الحديدية البريطاني، الذي قرر زيارة جميع محطات القطارات، البالغ عددها 2580 محطة في المملكة المتحدة، خلال ستة أسابيع فقط، إن التحدي الذي واجهه «سار بشكل جيد حقاً»، لكنه «اشتاق» إلى سريره، مع اقتراب الرحلة من نهايتها. وانطلق جونز (34 عاماً) من غرب ساسكس، وبعد أن بلغ ما متوسطه 62 محطة يومياً، سيكمل تحديه اليوم بعد جمع أكثر من 2300 جنيه إسترليني للأعمال الخيرية.

وقال جونز لوكالة أنباء «بي أيه»، إنه كانت هناك «بعض العوائق بسبب الطقس»، ما أدى إلى غمر المحطات بالمياه، ومنعه من زيارة 14 محطة على طول الطريق. وكان الشاب البريطاني، وهو أحد عشاق السكك الحديدية، يقفز من عربة القطار في كل محطة، ليصعد إلى المنصة، ويلتقط صورة لكل لافتة محطة.

لقد نام جونز طوال الليل في بعض القطارات مع ركاب لا يعرفهم، وأقام في الفنادق، لكنه أضاف «كانت هناك مرات عدة استخدمت فيها الخدمات العادية التي تعمل طوال الليل، وكنت أحصل على القدر نفسه من النوم كما كنت في العادة».

لقد قام بالتحدي في الأسبوعين الأولين أثناء العمل، قبل أن يذهب في إجازة سنوية لإكمال الجزء الأكبر من رحلاته. ولم يكن التحدي الذي واجهه جونز سلساً تماماً.

وأضاف «لقد هطلت أمطار غزيرة، لذا عطلت المياه بعض المحطات وغمرتها تماماً». وبعد أن زار كل محطة قطار تقريباً في المملكة المتحدة، قال جونز إن أكثر محطة مفضلة لديه هي على الأرجح «كرويدون»، التي يستخدمها عدد هائل من الناس. عن «إيفنينغ ستاندرد»