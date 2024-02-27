«بانتظار محاضرة رويترز التذكارية»

يقيم معهد «رويترز» للدراسات الصحافية احتفالاً علمياً سنوياً، يتم فيه إلقاء ما يسميها بـ«المحاضرة التذكارية» التي تقدمها شخصية عالمية تقدم رؤية للإعلام ومشكلاته ومسيرته. وسيلقي محاضرة هذا العام (في الرابع من مارس المقبل)، رئيس شركة «نيويورك تايمز» الأميركية، آرثر أوكس سولزبرغر الابن.

اعتاد المعهد في اختياراته أن تكون شخصية المحاضر خاضعة لمعايير، منها الجمع بين الحصول على درجة الانغماس المباشر في الإعلام، والخبرة والمعرفة الواسعة، وتمثيل الشخصية للتنوع الإعلامي، حيث لا يقتصر ضيوفها المحاضرون على الشمال أو الغرب، وإنما يكونون من مختلف القارات.

ويملك سولزبرغر الابن رصيداً استثنائياً يؤهله لإلقاء هذه المحاضرة عالية القيمة، التي تتيحها «رويترز» لكل متابعيها للمشاركة فيها عن بُعد عبر نشر رابطها الإلكتروني، فهو ليس الشخص رقم 6 في عائلته الذي يصبح في قمة القيادة في «نيويورك تايمز»، بل هو صاحب أرشيف صحافي ميداني متميز منذ عمل صحافياً متدرباً في مجلة بروفيدانس عام 2004، وأثار ضجة بكشفه في تحقيق صحافي أن «نادي الليونز في ويكفيلد لا يقبل النساء»، كما قدم لصحيفة نيويورك تايمز 350 موضوعاً صحافياً في رحلته كصحافي تحقيقات، وهو على المستوى الإداري صاحب «تقرير التحديث» الأبرز في نيويورك تايمز عام 2014، الذي بفضله قفز الاشتراك في موقع الصحيفة الرقمي إلى 10 ملايين مشترك، علاوة على أنه صاحب المواجهة الشهيرة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في يونيو 2018، الذي قال له فيها: «إن اللغة التي تستخدمها ليست فقط خلافية، بل خطرة وتحريضية وتؤدي إلى العنف»، بحسب موقع «بوليتيكو دوت كوم».

وفي حوار لسولزبرغر مع موقع رويترز إنستيتيوت، قال الإعلامي الأميركي عن وظيفة المخبر الصحافي الميداني التي لايزال يعشقها، إنها «الوظيفة التي تملك التوازن السحري بين قيمتي التعلم والتعليم، وتضع صاحبها في فرصة الحديث المباشر مع الناس ومع تعقيدات العالم، والاشتباك مع القوى المشكّلة له، ثم تضع صاحبها مع نفسه، ومع اكتشاف أكثر الطرق الإبداعية لإخراج ما لديه».

وحول تقريره الرقمي الذي أحدث انتقاله في نيويورك تايمز، قال بتواضع: «أقرّ بأنني لم أكن أعرف أي شيء عن العالم الرقمي، كنت جاهلاً بعوالم الإنترنت والتواصل، لكنني فعلت شيئاً واحداً، ذهبت وسألت المتخصصين الذين يعرفون أكثر منا، وحصلت على إجابة». وأقر بصراحة بأن تقريره 2014 احتوى على أخطاء. وقال أيضاً: «إن الأفكار العظيمة لا يمكن أن تزدهر إلا في إطار تنظيم جماعي».

• رئيس شركة «نيويورك تايمز» الأميركية، آرثر أوكس سولزبرغر الابن، سيلقي محاضرة هذا العام.