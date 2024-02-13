كير ستارمر: المحافظون تسببوا في أضرار جسيمة للاقتصاد

قال زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، إن هناك حاجة ماسة إلى خطة حزبه لاستثمار 28 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية الخضراء، ونفى أنه يقوم بتقليص برنامجه قبل الانتخابات المقبلة. وأعاد زعيم حزب العمال التزامه بتقديم خطط الإنفاق في مقابلة مع «راديو تايمز»، واقترح أنها في قلب تعهده بضمان حصول المملكة المتحدة على طاقة نظيفة بحلول عام 2030.

ويتعرض حزب العمال لضغوط متزايدة وسط مزاعم بأن حكومة الظل منقسمة حول سياسة إنفاق مثل هذا المبلغ الكبير على الاستثمار الأخضر في محاولة لتشجيع القطاع الخاص على إنفاق المزيد. وفي الأسابيع الأخيرة رفضت وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز، استخدام هذا الرقم في المقابلات، في حين تراجع وزراء آخرون عن إعطاء تفاصيل. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أُجري مع ستارمر:

■ كيف ترون في حزب العمال مسألة الطاقة النظيفة وتحدياتها المستقبلية؟

■■ أبدأ بالمهام الأساسية، لأنه لا يمكنك فهم حجة الاستثمار إلا من خلال فهم أننا نريد الحصول على طاقة نظيفة بحلول عام 2030، سنحتاج إلى طاقة نظيفة بحلول عام 2030، وهنا يأتي دور الـ28 مليار جنيه إسترليني، وهناك حاجة ماسة لهذا الاستثمار لتحقيق هذه المهمة، ولقد كنت ثابتاً في ما يتعلق بمهمة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

أواجه باستمرار تحديات من الناس الذين يقولون: «أنتم تُرجعون هذا التاريخ إلى الوراء، مهمة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030». لم أؤجل ذلك التاريخ على الإطلاق، أنا واضح جداً، ونحن بحاجة إلى الاستثمار للقيام بذلك. نحن بحاجة إلى الاقتراض للاستثمار للقيام بذلك.

■ حذر النقاد من أن حزب العمال يخاطر بخسارة الأصوات إذا تبين أنه يتراجع عن تعهداته الرئيسة.

■■ ما قلناه ونحن نقترب من تفعيل هذا هو أنه سيتعين تكثيفه، وسيتعين زيادة الأموال 28 مليار جنيه إسترليني، وكل شيء بالطبع يخضع لقواعدنا المالية، ولم نقلص التعهد في هذا المجال. أنا قلق للغاية من أننا سنرث نظاماً معطلاً للغاية، وقد انهار الاقتصاد، وتعطلت الخدمات العامة، وتعطلت الثقة، وبالتالي يتعين علينا أن نصحح الأمور ثم ننقل بلادنا إلى مكان أفضل. هذا شيء كبير يجب القيام به.

■ سياسة الاستثمار الأخضر التي ينتهجها حزب العمال بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني، ماذا تعني وكيف يراها الناخبون والحزب الحاكم؟

■■ إذا سعى المحافظون إلى تعطيل الخطة فسنقابل النار بالنار. في الماضي حاكمت أشخاصاً أكثر مما حاكم (رئيس الوزراء) ريشي سوناك. كان لديهم طائرات هليكوبتر. أريد أن أخوض هذه الانتخابات وأطرح قضية كبيرة حول الأمل والتغيير، وسيذهبون (الخصوم) حتماً إلى حروب ثقافية ويتراجعون. لا أريد الدخول في جدال هناك، لكن ما سأقوله هو أنني سأحارب النار بالنار لأن هذه الانتخابات مهمة للغاية بالنسبة لي بحيث لا يمكنني التراجع عنها. لقد فعلت كل ما بوسعي لتغيير حزب العمال هذا، وقد أظهرت إصراراً وتصميماً، وستكون هذه هي العقلية التي ستغير بلادنا نحو الأفضل.

■ كيف ترون التحديات المستقبلية؟

■■ في جميع الأماكن التي عملت فيها، المكان الوحيد الذي يعتبر تغيير رأيك عندما تتغير الظروف أمراً سيئاً هو وستمنستر (البرلمان). أعتقد أن ما يحتاج الناس إلى معرفته هو أن القواعد المالية هي أهم شيء بالنسبة لي. أعرف أهمية الاستقرار الاقتصادي والمالي وسيأتي ذلك دائماً في المقام الأول.

■ التغيير مسألة صعبة في بلد محافظ، أليس كذلك؟

■■ رحلتي هي دليل على أن الأشخاص من خلفيتي يمكنهم بالفعل الاستمرار والقيام بأشياء مهمة حقاً. لا أستطيع أن أتجاهل حقيقة أن المحافظين قد تسببوا في أضرار جسيمة للاقتصاد، وهذا ما يحدث عندما لا تكون لديك خطة، وإذا لم تكن لديك خطة فلن تتمكن من تحقيق أي تغيير للبلاد.

• هناك حاجة ماسة لهذا الاستثمار لتحقيق المهمة، ولقد كنت ثابتاً في ما يتعلق بمهمة الطاقة النظيفة.