مدينة أميركية تواجه سرقة السيارات بالتوعية المجتمعية

ارتفعت معدلات سرقة السيارات، في العامين الماضيين، بشكل كبير في مدن أميركية عدة، مدفوعة بالاتجاه الذي يستهدف سيارات كيا وهيونداي. وفي شيكاغو، سُرقت 80 سيارة في المتوسط، كل يوم، خلال العام الماضي. وفي مينيابوليس، تعرض الكثير من السكان للسرقة أو محاولة السرقة، لكن على الجانب الآخر من نهر المسيسيبي، في سانت بول بولاية مينيسوتا، هناك قصة مختلفة تماماً.

على الرغم من أن مدينة توين سيتي الأصغر حجماً شهدت أيضاً طفرة، فإن سرقة السيارات هناك انخفضت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويقول المسؤولون المحليون، إن التركيز على الوقاية، وتدخل الشباب من المحتمل أن يُحدِث فرقاً. وأدى مقطع فيديو سريع الانتشار إلى هذه الطفرة. ويقول محلل الجرائم والمؤسس المشارك لشركة «أي اتش أنلتيكس»، جيف آشر: «نحن نتعامل مع جريمة لها سبب واضح، وهذا أمر نادر الحدوث».

بدأت السرقات تتضخم على مستوى البلاد في صيف 2022، بعد أن كشف مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» عن ثغرة أمنية في نماذج معينة من سيارات كيا وهيونداي، جعلت من السهل سرقتها. ويقول آشر: إن الفيديو الأصلي كان متاحاً لبضعة أسابيع فقط، لكن ذلك كان وقتاً كافياً لنشره.

ويقول الباحث المتخصص في العدالة الجنائية، إرنستو لوبيز: «هناك شيئان يمكن أن يغيرا الجريمة حقاً: زيادة الحافز، وزيادة الفرص». ويوضح لوبيز أن الفيديو أحدث تغييراً كبيراً في كليهما. وكانت هناك زيادة في الفرص «لأن هناك الآن معرفة بكيفية سرقة مركبة ومعرفة بأنواع معينة من المركبات».

دعوى جماعية

وكانت هناك زيادة في الدافع. وأصبحت مقاطع الفيديو تشكل تحدياً، خصوصاً بين المراهقين، لسرقة السيارات ومن ثم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك بعض الأشخاص يقومون بالتوقيت بأنفسهم، لإظهار مدى السرعة التي يمكنهم القيام بها. وعلى الصعيد الوطني، تضاعفت سرقة السيارات منذ عام 2019، وفقاً للأرقام الصادرة حديثاً، والتي شملت 34 مدينة. وفي العام الماضي وحده، ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 30% تقريباً، على المستوى الوطني.

لقد أصبح الأمر سيئاً للغاية لدرجة أن 18 مدعياً عاماً في ولاية مينيسوتا أرسلوا خطاباً إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يحثون فيه على استدعاء السيارات المستهدفة. وقامت كيا وهيونداي بتسوية دعوى قضائية جماعية رفعها المالكون العام الماضي مقابل 200 مليون دولار، وتواجه دعاوى قضائية إضافية من المدن وشركات التأمين.

تجربة غريبة

وشهدت سانت بول، أيضاً، ارتفاعاً كبيراً في سرقة السيارات بعد انتشار فيديو «تيك توك»، لكن أعدادها بلغت ذروتها بعد فترة وجيزة. وفي الواقع، وجد تقرير حديث أنه في الفترة من 2022 إلى 2023، انخفضت سرقة السيارات في المدينة بنسبة 40% تقريباً، وهو أكبر انخفاض في أي من المدن التي فحصتها.

ويقول آشر: إن هناك دلائل تشير إلى أن السرقات في مدن أخرى ربما بلغت ذروتها أيضاً. وقد اطلع أخيراً على بيانات سرقة السيارات العام الماضي في ثماني مدن، وهي: بالتيمور وشيكاغو وديترويت وممفيس وتينيسي وميلووكي ونيو أورليانز وفيلادلفيا وواشنطن. ويقول آشر: «من الواضح أن ما رأيناه كان طفرة هائلة في عام 2022، واستمرت في العام التالي،» متابعاً: «لكن في نهاية عام 2023، بدأنا نرى ذلك المنحنى التصاعدي الضخم يصل إلى القمة ويبدأ في النزول». ولكن في الوقت الحالي، لاتزال تجربة سانت بول غريبة بعض الشيء.

وركز قسم الشرطة في سانت بول على تعليم السكان حول الأشياء التي قد تجعلهم هدفاً. وفي الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، قام ضابط شرطة سانت بول، كينغ هير، بدوريات خاصة في الجانب الشرقي من المدينة تركز بالكامل على سرقة السيارات. ويقول هير: «عندما يكون الجو بارداً، كما هي الحال الآن، يميل الناس إلى تشغيل سياراتهم، عن بُعد، لفترة معينة، حتى يكون الجو فيها دافئاً عند ركوبهم. ولا تعرف أبداً من يراقبك، ومن المحتمل أن تكون هدفاً في هذه الحالة».

• 18 مدعياً عاماً في ولاية مينيسوتا أرسلوا خطاباً إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يحثون فيه على استدعاء السيارات المستهدفة.

• %30 نسبة ارتفاع سرقة السيارات على المستوى الوطني، العام الماضي.