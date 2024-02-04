استبعاد مسؤولين روس وإيرانيين من «ميونيخ للأمن»

كشف رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسجن، عن استبعاد العديد من المسؤولين الدوليين والأحزاب السياسية الألمانية من المشاركة في المؤتمر، بينما تُجرى الاستعدادات لعقده منتصف هذا الشهر.

وقال هيوسجن: «ليس هناك أي استعداد جاد للحوار (بين روسيا وأوكرانيا)، ولهذا السبب قلنا إننا لن ندعو الحكومة الروسية، لكن سندعو الروس من منظمات غير حكومية وسياسيين منفيين».

وتابع: «في حالة إيران، وفي ظل الوضع الراهن، ندعو الإيرانيين من منظمات غير حكومية فقط». وقال هيوسجن إن «بعض الأحزاب السياسية الألمانية لن تحضر الاجتماع، واختص بالذكر حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرّف، الذي تم استبعاده أيضاً العام الماضي».