فلسطينيون أميركيون يرفضون دعوة للقاء بلينكن

رفض بعض الأميركيين من أصل فلسطيني دعوة للقاء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه الصراع والأزمة في غزة. وقالت مجموعة من أعضاء الجالية الأميركية الفلسطينية في بيان: «اجتماع من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي»، مضيفة أنهم يمثلون غالبية المدعوين.

ويحتج العرب والفلسطينيون والمسلمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب، على السياسة الأميركية إزاء الصراع في غزة.

وقالت المجموعة الفلسطينية الأميركية: «هما (بلينكن وبايدن) يظهران لنا كل يوم من حياتهم مهمة بالنسبة لهما ومن حياتهم يمكن التخلص منها».