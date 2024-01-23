أم صينية تمنح ابنتها 1400 دولار لتشجيعها على ترك عملها

منحت أم صينية ابنتها 1400 دولار أميركي لتشجيعها على ترك وظيفتها التي تعمل بها 15 ساعة يومياً، للحفاظ على صحتها التي تعتبر أكثر أهمية من العمل، وفق ما قالت الأم. وهذه قصة عاملة شابة في الصين أقنعتها والدتها بالتخلي عن وظيفتها المرهقة، والتي ضربت على وتر حساس في الصين القارية، حيث تتسم سوق العمل بمنافسة شديدة.

وتعيش المرأة، (في العشرينات من عمرها)، ولقبها زو، في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد، وقد زارتها والدتها أخيراً من مسقط رأسها.

وانتشرت هذه القصة على مدونة على الموقع الصيني المعروف باسم «ويبو» في 10 يناير على نحو واسع للغاية، وقالت الأم إنها بعد أن رأت زو تعمل بجد من الساعة 8 صباحاً حتى 11 مساءً كل يوم دون أي عطلات، شعرت بأنها مضطرة للتدخل.

وقالت زو إنها أرادت الاستقالة منذ زمن طويل، لكنها لم تستطع لأنها تدين للشركة بمبلغ 10 آلاف يوان أو ما يعادل 1400 دولار من الأجر. وكتبت زو على موقع «ويبو»: «سأستمر في هذا العمل حتى أتخلص من هذا الدين».

وقالت زو إنها أسرّت لوالدتها ذات مساء حول مدى شعورها بالضغط وسبب عدم قدرتها على ترك الوظيفة، وفي صباح اليوم التالي وجدت أنه تم تحويل 10 آلاف يوان إلى حسابها المصرفي، وأبلغتها أمها: «تخلَّي عن هذا العمل في أسرع وقت، لأن صحتك هي أثمن ما تملكين». وقالت الأم: «والدك وأنا نعتقد أن جسمك وعقلك هما أثمن ما تملكين. عليك أن تأخذي استراحة. يمكنك البحث عن عمل في وقت لاحق، وليس هناك حاجة للسرعة. ويجب عليك ألا تشعري بالقلق على العمل طالما كنت على قيد الحياة». وقالت زو إن كلمات والدتها جعلتها تبكي، وقالت: «أدركت أنه مهما كبرت في السن ستظل أمي تعتني بي». وتمت مشاهدة ما نشرته زو على موقعها 50 مليون مرة على موقع «ويبو»، ونشره نحو 28000 شخص على منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى المراقبات على الإنترنت: «والدي يواسيني أيضاً، وهو يقول: كوني امرأة، فلست بحاجة إلى أن أضع أهدافاً كبيرة لنفسي، إذ إن راتباً شهرياً يبلغ نحو 2000 يوان شهرياً يكفي»، ولكن أحد الأشخاص كان له وجهة نظر أخرى، حيث قال: «أنا أحسد الأطفال أصحاب العائلات الثرية. عندما أشتكي من عملي لوالدي ينتقد جيلنا الشاب لأننا غير قادرين على تحمل المصاعب».