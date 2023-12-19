صورة وتعليق.. حديقة ومتحف غاردان دو بلانت باريس فرنسا

تعدّ حديقة غاردان دو بلانت، إحدى الحدائق النباتية الرائدة في العالم، وتقع في باريس. وتأسست عام 1626 كحديقة ملكية للنباتات الطبية، وتم افتتاحها لأول مرة للجمهور عام 1650. وتم توسيعها تحت إشراف العالم النباتي الفرنسي جي.إل.إل. بوفون الذي عاش في الفترة ما بين 1739-1788. وتطورت لتصبح مركزاً للدراسة العلمية المرتبطة بشخصيات بارزة في علم النبات وعلم الحيوان الفرنسي المبكر مثل الأخوين جوسيو، وجورج كوفييه. خلال أوائل القرن 19، دعمت رحلات استكشافية إلى جهات بعيدة من العالم، ما أدى إلى اقتناء أعداد كبيرة من النباتات التي لم تكن معروفة من قبل الغرب.

ولاتزال هذه الحديقة موجودة في موقعها الأصلي، وتغطي مساحة 68 فداناً، حيث توجد 6 دفيئات (بيوت بلاستيكية نباتية) للعرض، و22 لوظائف الخدمة. تتم زراعة ما يقرب من 23 ألفاً و500 نوع من النباتات في هذه البيوت الزجاجية وفي قطع الأراضي الخارجية. وتتميز الحديقة بالصبار والأعشاب والبروميليا وبساتين الفاكهة والسراخس والأرويدس والنباتات الأسترالية ونباتات جبال الألب والقزحية والصنوبريات. وتعد المجموعة العشبية الموجودة في الحديقة واحدة من أرقى هذه المجموعات في العالم وتتكون من أكثر من ستة ملايين عينة مرجعية مجففة. وتعتبر المكتبة النباتية وحديقة الحيوانات الصغيرة ومعارض التاريخ الطبيعي المختلفة أيضاً جزءاً من مجمع متحف الحديقة.

عن «بريتانيكا»