عمران خان يخاطب الباكستانيين بالذكاء الاصطناعي

استخدم رئيس الحكومة الباكستانية السابق والمسجون حالياً، عمران خان، تسجيلاً صوتياً تم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي، لإلقاء كلمة أمام تجمع افتراضي في الحدث الأول من نوعه في البلاد.

وتم تشغيل التسجيل الصوتي، الذي شابه انقطاع الإنترنت، على صورة تم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي خلال تجمع حاشد على الإنترنت لحزب «تحريك الإنصاف الباكستاني» الذي يتزعمه خان. وقد جذب نحو 1.4 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وانضم إليه عشرات الآلاف مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويعتبر لاعب الكريكت السابق أشهر سياسي في البلاد.

عن «التايمز»