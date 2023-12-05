التلوث البلاستيكي الناجم عن أعقاب السجائر سيكلف العالم 26 مليار دولار سنوياً

تشير دراسة حديثة إلى أن التلوث البلاستيكي، الناجم عن أعقاب السجائر سيكلف العالم نحو 26 مليار دولار سنوياً، من حيث إدارة النفايات وتأثيرها في البيئة البحرية. وخلال عقد من الزمن وصلت التكاليف إلى نحو 186 مليار دولار، بعد تعديلها وفق التضخم.

وتسهم الصين، التي يدخن شعبها نصف سجائر العالم، بنحو 20% من هذه التكاليف العالمية، وفق الدراسة التي أعدها المركز الدولي للحكم الرشيد للحد من التدخين، الذي مقره في تايلاند. وكتبت مؤلفة هذه الدراسة ديبورا ساي في مقالة لها نشرت في مجلة يطلق عليها «الحد من التدخين» يومي الثلاثاء الماضي «تحقق الدول تقدماً كبيراً في تطوير سياسة البلاستيك، خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات لمرة واحدة، ولكن تكاليف التلوث البلاستيكي الناجم عن التدخين يتم التغاضي عنها. ويجب أن تعالج جهود تخفيض تلوث البلاستيك أعقاب السجائر أيضاً، باعتبارها مصادر سامة، وتنتشر انتشاراً واسعاً، وتسبب التلوث للبيئة البحرية».

وتعدّ أعقاب السجائر من ضمن مواد القمامة الأكثر انتشاراً في العالم، كما أنها ثاني أكبر شكل من أشكال التلوث البلاستيكي. وعادة ما يتم وضع مرشحات أو ما يطلق عليه «الفلتر» في السجائر على نطاق واسع، ولكن الأبحاث أظهرت أنها لا تقلل أضرار تدخين السجائر.

ودعت منظمة الصحة العالمية شركات صنع السجائر إلى التعامل مع «فلتر» السجائر باعتباره مادة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة، ويجب حظرها لحماية الصحة العامة والبيئة. ويعتبر «الفلتر» مخلفات خطرة، لأنه يحتوي على ألياف بلاستيكية دقيقة والمئات من المواد الكيماوية السامة، بما فيها النيكوتين والمعادن الثقيلة، مثل الرصاص، والزرنيخ، والكاديوم. وقالت ساي «أعقاب السجائر ليست قمامة فقط، وإنما هي قنبلة موقوتة سامة بالنسبة لبيئتنا».