فتيات ونساء من شتى أنحاء العالم يحاربن زواج القاصرات

المصدر: ترجمة : عوض خيري عن «الغارديان»

مليون فتاة في العالم يتزوجن كل عام قبل أن يبلغن سن الـ18، حسب تقديرات الأمم المتحدة. واستطاعت الأمم المتحدة أن تحرز تقدماً ملحوظاً في هذا الخصوص، وتأمل المنظمة في إنهاء زواج القاصرات بحلول عام 2030 كهدف من مجموعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأطلق العديد من البلدان استراتيجيات لوقف هذه الممارسة، إلا أن التقدم بطيء، ومن المرجح أن يتأثر بشدة بوباء فيروس كورونا المستجد، حيث تؤثر المدارس المغلقة والضغوط المالية على الأسر. في أبريل الماضي، توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن تتزوج 13 مليون طفلة إضافية خلال العقد المقبل، بسبب تعطيل البرامج. إلا أنه على الرغم من ذلك أخذت بعض الفتيات والنساء هذه القضية بأيديهن، وصرن يدعين إلى تغيير الوضع الذي تعيش فيه القاصرات. وفي ما يلي بعض الفتيات اللاتي استطعن أن يسهمن في مكافحة هذه الظاهرة، وأخريات عانينها:

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من الفتيات في نيبال يتزوجن قبل بلوغهن سن الـ18.

مليون فتاة في العالم يتزوجن كل عام قبل أن يبلغن سن الـ18، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

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