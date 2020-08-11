متطلب في الجامعة الأردنية بمسمّى «منظومة أخلاقية وإنسانية»

المصدر: عن «الدستور» الأردنية

أعلنت مصادر مطلعة أن الجامعة الأردنية وللمرة الأولى ستفرض مادة «متطلباً اجبارياً» لكل الطلبة الجدد المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 آلاف طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يتم توزيعها على الفصلين الأول والثاني تحت مسمى «منظومة أخلاقية وإنسانية»، وأقر مجلس عمداء الجامعة أمس الإثنين البدء فيها مطلع العام الجامعي المقبل 2020 -2021، وستتضمن المادة الجديدة شكلاً مختلفاً، تعطى للطلبة من قبل اساتذة مختصين تسعى الى رسم خارطة طريق لسلوكهم المجتمعي، وتضع بين أيديهم الحقوق والواجبات، وتوجههم نحو منظومة الأخلاق الحميدة.

وتتضمن المادة التي ستكون متطلباً اجبارياً ثلاث ساعات لكل المتطلبات، حيث لن يسمح لأي طالب بالوصول الى السنة الثانية، إلا بعد أن يتم أخذها، كما أنها أساس للعديد من المتطلبات التي تطرحها الجامعة إجبارياً، وستتضمن مواد تعزز القيم الايجابية والمواطنة الصالحة، وستسعى أيضاً الى تعريف القيم الإنسانية والأخلاق والأعراف وعادات المجتمع الأردني.

كما ستعرج المادة ضمن شرح تفصيلي عنها على تعليمات وتشريعات تتعلق بالجرائم الالكترونية، ومبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وستتضمن المادة أيضاً في إحدى وحداتها مواد حول تطوير الذات وبناء الشخصية والثقة بالنفس والتعلم الدائم، وحسن الاستماع والتفاوض والاقناع، وتنظيم الوقت.

وتسعى الجامعة لايجاد أساتذة من داخلها، وربما الاستعانة باختصاصيين من خارجها، وخبراء في مجالات إنسانية واجتماعية ودينية، لتدريس هذا المتطلب المهم لتنظيم سلوك وأفكار الطلبة، وتؤسسهم على احترام الغير وضبط انفعالاتهم وعدم التطاول على شخصيات أكاديمية ومجتمعية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بحرية مضبوطة بالوعي والمسؤولية.

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