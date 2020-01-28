8 % زيادة الكويتيين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص

المصدر: عن «القبس» الكويتية

أظهرت إحصاءات قطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة أن 14697 كويتياً ينتظرون التعيين في وظائف القطاع الخاص، 55% منهم من حملة الشهادات الجامعية. وأظهرت إحصاءات حديثة حصلت «القبس» على نسخة منها، انخفاضاً ملحوظاً بإجمالي أعداد المنتظرين من العمالة الوطنية مقارنة بالأعداد المسجلة في عام 2019 والعام الذي سبقه، بانخفاض يقدر بألف مواطن حيث أقفل العام الماضي على 15600 باحث عن عمل.

وذكرت مصادر مطلعة أن أعداد الراغبين في التوظيف لدى القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 8% في 2019 مقارنة بعام 2018.

في السياق، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن توفير 150 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص في مختلف التخصصات حيث سيتم التعرف إلى هذه الوظائف والكشف عنها قريباً على مسرح الهيئة. وبينت الهيئة أنها ستشرح الخطوات التي تتبناها لتوظيف العمالة الوطنية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع كثير من البنوك والشركات الكبرى لدعم توظيف الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تشجيعاً لهم للانخراط في القطاع الخاص والاعتماد على أنفسهم.

ووفق احصائية حصلت القبس عليها، فإن إجمالي العاطلين عن عمل بلغ حتى الآن 15589 مواطناً منهم %51.8 من حملة الشهادات الجامعية إضافة إلى 126 من حملة شهادة الماجستير و3 للدكتوراه.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بشكل فعلي في العملية التنموية والتنوع الاقتصادي، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وأعرب الغانم عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الكويت في هذا الشأن، والتي تتلخص في تمركز الكويت للمرة الأولى ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 من أصل 190 دولة.