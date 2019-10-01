الكويتيات يعملن في الجمعيات التعاونية قريباً

المصدر: نقلاً عن «القبس» الكويتية

في الوقت الذي باشر فيه قطاع العمالة الوطنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، التوسع بخطة التكويت في الجمعيات التعاونية، أصبح توظيف الكويتيات في هذا القطاع قاب قوسين أو أدنى من التحقق على أرض الواقع. فقد كشفت مصادر مسؤولة لصحيفة «القبس» عن تنسيق يجري حالياً بين الهيئة واتحاد الجمعيات لتوفير وظائف إدارية للعنصر النسائي الكويتي، لاسيما المتقاعدات، وسيجري الإعلان عن هذه الفرص قريباً.

وذكرت المصادر أن جمعية العديلية كانت أبرز الجمعيات التعاونية توفيراً للفرص الوظيفية للعمالة الوطنية من الجامعيين خلال الفترة الماضية، بإجمالي 12 وظيفة.

وبيّنت أن تقارير إدارة العمالة الوطنية رشحت لشواغر «العديلية» 12 جامعياً لشغل وظائف «أمين خزينة، ورؤساء أقسام الأسواق والفروع والتسعير والباركود والتنسيق والمتابعة والخدمات والصيانة والفروع المستثمرة والمحاسبة والمساهمين والمشتريات والسكرتارية العامة، والمسؤول عن السوق المركزي»، وذلك خلال الشهر الجاري.

وأضافت أن هناك 80 شاغراً وظيفياً لدى الإدارة تخص وظائف إدارية في عدد من التعاونيات، أبرزها وظائف مسؤول مخزن وتموين ولوازم العائلة ومشتريات ومسؤولي أفرع مستثمرة وأفرع الأسواق والمحاسبة، وغيرها من الوظائف التي تحتاج إلى مواطنين من الذكور لشغلها.

تنسيق بين القوى العاملة والجمعيات التعاونية لتوفير وظائف إدارية للنساء، لاسيما المتقاعدات.