99 % من الرجال في الكويت لا يعددون الزوجات

المصدر: «القبس» الكويتية

الزوجة الثانية قضية تثار بين فترة وأخرى مع تداول إحصاءات تشير إلى اكتفاء الكويتي بزوجة واحدة، فالقانون يمنح المواطن حقوقاً تشجعه على الزواج، لكن رغم ذلك فإن الكويتي لا يتجه للتعدد. يقول أستاذ علم النفس في جامعة الكويت، الدكتور حمود القشعان، إن 99% من الرجال في الكويت لا يعددون، والأسباب كثيرة، حيث إن الرجل في السابق كان ضماناً اجتماعياً للمرأة، فقد كان يلعب دوراً اقتصادياً في حياة الزوجة، لكن اليوم المرأة هي من تصرف على الزوج. وأضاف: «هناك أيضاً بعد اجتماعي، فبعض الزوجات يقومن بالضغط على أزاوجهن للابتعاد عن الصديق المعدد، فيصبح المعدد منبوذاً على المستوى الاجتماعي».

وأردف بأن عدد المتزوجين من أربع سيدات في الكويت هم 15 رجلاً، وهو عدد ضئيل جداً. أما المحامي عبدالرحمن الطرفة، فقال إن القانون أحد أهم عوامل مكوث الزوج على زوجة واحدة، بسبب ضعف الموقف القانوني للرجل، وذلك بسبب النفقات الزوجية التي تكلف الزوج أكثر من طاقته، وأيضاً مشاركته في السكن، ما يعود عليه بضائقة مالية. أما آراء الشارع الكويتي فتفاوتت ما بين القبول والرفض في قضية التعدد، وتحديداً الزوجة الثانية، فالمؤيدون يرون أن القدرة المالية هي العائق الوحيد، أما المعارضون فأرجعوا الأسباب إلى تغير القناعات والتطور في الفكر.