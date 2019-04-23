بغداد تعتزم وضع «سياج أمني» على الجسور لمنع الانتحار

المصدر: عن صحيفة «المدى» العراقية

اقترح مجلس محافظة بغداد إنشاء حاجز أمني على جسور العاصمة، لمنع الانتحار، وذلك بعد تسجيل حالات عدة خلال الأشهر الماضية. وقال رئيس المجلس، رياض العضاض، بحسب وثيقة اطلعت عليها «المدى»، إن «المجلس يعتبر إنشاء سياج أمني محكم على الجسور بارتفاع مترين، فكرة جيدة لمنع حالات الانتحار»، مضيفاً «ستكون مجدية وتحدّ من الانتحار إذا نفذت بتصميم وكلفة بسيطين».

وكانت تقارير أكدت أن معدلات الانتحار في العراق زادت منذ مطلع العام الجاري، خصوصاً بين أوساط الشباب من كلا الجنسين، ووفقاً لمصادر فإنّ أكثر من 30 حالة انتحار شهدتها البلاد منذ بداية 2019، وتصدّرت مدن بغداد وذي قار وديالى وبابل، المشهد، في حين تصدر الشبان والمراهقون لائحة المنتحرين، وتنوعت بين تناول مواد سامة وإلقاء أنفسهم من أعلى المباني والجسور أو الإقدام على شنق أنفسهم داخل منازلهم أو إطلاق النار على رؤوسهم.

وتعزو جهات عراقية عدة حالات الانتحار إلى مشكلات اقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد إلى معدلات قياسية، وانعدام وسائل الترفيه وقلة الخيارات للشباب العراقي على وجه التحديد. وكانت الجهات المختصة أعلنت، عن تأسيس أول مركز للحدّ من تزايد حالات الانتحار باسم «مركز الحياة»، وقال المركز، في بيان له، إنّ تأسيس جهة معنية بمكافحة حالات الانتحار، والوقوف على دوافعها، يأتي بعد تسجيل عدد كبير من حالات الانتحار لم يسجل من قبل.

ولفت البيان إلى أن أبرز أسباب حدوث حالات الانتحار تعود إلى الاضطرابات النفسية، أو الهروب من الصعوبات المالية، أو نتيجة لمشكلات في العلاقات الشخصية لكلا الجنسين.