أول مدرّبة مصرية على طائرات الركاب

المصدر: صحيفة «الوطن» المصرية

إنجاز حققته كابتن طيار نهى إبراهيم، المدرّبة بشركة آير كايرو التابعة لـ«مصر للطيران»، وهي أول مصرية تتولى مهمة التدريب على طائرة ركاب، مشيرة في تصريحات صحافية لها أمس، إلى أن مهمة التدريب أمانة ورسالة تتطلب مؤهلات ومواصفات خاصة تتعلق بقدرة المدرب على توصيل المعلومة بأسلوب راقٍ دون تعالٍ على المتدرّب، موضحة أن المدرب الناجح لابد أن تكون لديه قدرة على اكتشاف الأخطاء وسرعة تلافيها.

وأشادت نهى بالإنجازات التي تحققت في مجال التدريب بالشركة، خصوصاً في ما يتعلق بالدراسات والأبحاث التي تتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية في العالم، لتحقيق الكفاءة والقدرة على مواجهة المواقف والظروف الطارئة التي قد تواجه الطيار أثناء الرحلة الجوية، مضيفة أن نجاح أي عمل يتوقف على مدى حب القائم عليه وتقديره وإخلاصه لهذا العمل وقدرته على الإبداع والتميّز وتحقيق الذات، بعيداً عن المقابل المادي، مشيرة إلى ضرورة إعطاء العمل حقه بغض النظر عن مجاله وطبيعته، بعيداً عن مقولة «على قد فلوسهم».

في ظل الإصرار على تحقيق الطموح لا يوجد مستحيل، فالمستقبل حسب «نهى» للقدرة العقلية وليس العضلية، والوصول إلى الهدف بالكفاح والجهد المتواصل، بعيداً عن الإحباط أو اليأس، مشيرة إلى ضرورة عدم الالتفات إلى دعاوى التفرقة العنصرية وإحباط المرأة وتقديم الفشل على النجاح.