زواج إلكتروني في العراق لمواجهة الروتين الإداري

المصدر: عن «المشرق» العراقية

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أخيراً، توضيحاً بشأن عقد الزواج الإلكتروني. مؤكداً أن الهدف من المشروع هو تخفيف الازدحام الحاصل على المحاكم، وتقليل الروتين الإداري على المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالستار البيرقدار، في بيان صحافي، وفي إشارة إلى الخبر الذي نشرته بعض الصحف والوكالات، بعنوان «كتلة الفضيلة تعترض على مشروع عقد الزواج الإلكتروني»، لتضمنه مخالفات قانونية، أن «مشروع عقد الزواج الإلكتروني، الذي سينطلق قريباً، غايته إكمال الإجراءات الورقية، التي تسبق عقد الزواج الشرعي أمام القاضي المختص، وسيكون العقد عبر سحب استمارة مخصصة لهذا الغرض من الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، وملئها بالمعلومات المطلوبة من العاقدين، وإرفاق بياناتهم الشخصية التي تتضمن أهليتهم للزواج، وإرسالها إلى المحكمة المختصة، حيث تقوم المحكمة بمفاتحة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، ودوائر أخرى، لإكمال المعاملة والإجراءات المطلوبة لعقد الزواج».

وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو تخفيف الزخم عن المحاكم، وتقليل الروتين الإداري على المواطنين العراقيين، وبعد إكمال جميع الإجراءات الورقية لعقد الزواج، يتم تحديد موعد لحضور الزوجين أمام القاضي المختص، لترديد الصيغة الشرعية لعقد الزواج أمام القاضي، ويرسل هذا الموعد إلكترونياً أيضاً إلى الزوجين.