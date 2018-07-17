عصابة توظيف في الكويت تتقاضى أموالاً مقابل عقود مزورة

المصدر: عن «الشاهد» الكويتية

حذرت وزارة الصحة الكويتية من التعامل مع «مافيا» توظيف مزورة وغير معتمدة لديها، مؤكدة أنه لا توجد أي جهة في «الصحة» للتوظيف خارج نطاق الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد آلية محددة لتنظيم توظيف فئاتها الوظيفية من إداريين وأطباء وفنيين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (الإيميل)، أو الحضور شخصياً الى مبنى الوزارة الرئيس، وذلك بناء على الاحتياجات الفعلية، ومن خلال اللوائح المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

وجاء بيان وزارة الصحة التحذيري بعد رصدها رسائل نصية قصيرة ترسل لأشخاص تقدموا بطلب وظائف، تؤكد قبولهم وتعيينهم في وزارة الصحة، الأمر الذي اكتشفته وزارة الصحة من خلال متابعة الرسائل، وتبين أنها عصابة توظيف محترفة امتهنت التزوير لاستقطاب الضحايا بعد دفعهم رسوماً مالية، وتوقيع عقود مزورة ومختومة باسم وكيل وزارة مساعد «وهمي» وغير موجود بوزارة الصحة.

وتهيب الوزارة في بيانها بجميع من لديه أية معلومات في هذا الصدد ضرورة التقدم بها للجهات القانونية في وزارة الصحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الخاصة في مثل هذه الحالات من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط هذه العصابة.