قضت المحكمة العليا الكورية الجنوبية، أمس، بإلغاء التهم الموجهة لرئيس الوزراء السابق، هان دوك سو، على خلفية مساعدته في الإعلان عن الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وأدين هان بمساعدة الرئيس المعزول، يون سوك يول، على تقنين القرار من خلال تأمين التصديق عليه في اجتماع وزاري، وقالت المحكمة، أمس، إن الادعاء لم يثبت الأمر بصورة كافية. وسيتم الآن إعادة قضية هان إلى محكمة سيؤول العليا، التي قضت بحبسه 15 عاماً في مايو الماضي.

لكن المحكمة العليا أيدت حكم السجن لمدة أربعة أعوام الصادر بحق كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري السابق، لاتهامها بالفساد.