اختتم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيراه ‌الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير ​بوتين، اجتماعاً ثلاثياً غير مسبوق، أمس، ناقشوا خلاله الحرب في أوكرانيا والحد من الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق، وصف قادة أكبر القوى النووية في العالم، وهم يجلسون حول طاولة مستديرة في فيلا تقع بين تلال تكسوها الأشجار إلى جانب بحيرة في مدينة شنغن جنوب الصين، اجتماعهم بأنه لحظة تاريخية، لكنهم لم يدلوا بأي تعليقات في نهايته.

وقال ترامب في بداية الاجتماع: «نحن نصنع التاريخ حقاً، لم يتحقق السلام قط برفض فرص التواصل».

من جهته، قال بوتين إن البلدان الثلاثة لديها «مصالح مشتركة عديدة في تسوية النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا بالطبع».

وبخلاف ترامب وبوتين، لم يُشر شي - الذي قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إنه ترأس الاجتماع - مباشرة إلى أوكرانيا، لكنه قال: «يعلمنا التاريخ أنه عندما تعيش القوى الكبرى في وئام، يسود السلام العالم، وعندما تتصادم القوى الكبرى يغرق العالم في الاضطراب».

وقبل الاجتماع ‌التقى ترامب شي وبوتين، كل على حدة، ووصفهما بأنهما صديقان.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي قوله لنظيريه، إن الأسلحة النووية ينبغي «حظرها» و«التخلص منها، بهدف نهائي يتمثل في ‌إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، وسبق أن أدلى شي بتعليقات مماثلة، حتى في وقت وسّعت الصين برنامجها ‌النووي.