التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام
أظهرت الأرقام الرسمية، أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا، خلال أكتوبر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ عام، مسجلاً 3.6% مقارنة مع 3.5% في سبتمبر، وذلك بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وجاءت هذه الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين توقع بنك إنجلترا، في وقت سابق من الشهر، أن يبلغ التضخم 3.7%، ويتوقع وصوله إلى ما يقارب 5% في الربع الثاني من عام 2027 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.
وانخفض الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً عقب صدور البيانات.
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