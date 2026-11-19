أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لقاء مطولاً مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في شنغن، أمس، عشية قمة ثلاثية تجمعهما مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المدينة الواقعة جنوب الصين.

وتثير قمة اليوم مخاوف من أن يقرر الزعماء الثلاثة مصير أوكرانيا من دون إشراك كييف وأوروبا، ومن أن يعملوا على توزيع مناطق النفوذ في القرن الـ21.

وأشارت واشنطن إلى أن القمة لن تتطرق إلى حرب أوكرانيا، التي يرى شي أنها ليست مشكلة صينية، قبل أن يعلن ترامب لاحقاً عكس ذلك.

وقد استمر لقاء بوتين وشي، أمس، وهو الخامس بينهما منذ مطلع العام، أكثر من ساعتين، تخللهما تناول وجبة الغداء.

وبحسب الكرملين، تناولت المحادثات التي حضرها وفدان من البلدين، سبل التعاون في مجالات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمالية، كما تطرقا بحضور عدد محدود من المساعدين إلى قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.

واكتفت الصين بالقول إن الرؤساء شي وترامب وبوتين سيجرون «محادثات معمقة بشأن حماية السلام العالمي ودعم الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الرئيسة»، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وستشمل المحادثات حرب إيران ونزع الأسلحة النووية، بحسب واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية - روسية تتعلق بالأسلحة النووية في فبراير.