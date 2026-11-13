تركيا تدرس إنشاء محطة نووية

قالت شركة «أتكينز رياليس» الكندية العالمية، المتخصصة ​في مجال الهندسة والطاقة النووية، أمس، إنها وقّعت اتفاقية ‌مع ​شركة الطاقة النووية التركية «توناش»، لإجراء دراسة جدوى لتوسيع محتمل لبرنامج تركيا لتوفير الكهرباء من الطاقة النووية، وذكرت الشركة، في بيان، أنها ستُجري دراسة شاملة، من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2027، بشأن مشروع نووي محتمل متعدد الوحدات، إضافة إلى أعمال التصميم والهندسة الأولية. وتتطلع تركيا إلى توسيع برنامجها النووي بما يتجاوز محطة «أق قويو» النووية التي تبلغ طاقتها 4.8 غيغاوات، والتي تقوم شركة «روس آتوم» الروسية ببنائها حالياً في إقليم مرسين المطل ‌على البحر المتوسط.