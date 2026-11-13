استقالة نائب الرئيس الإندونيسي بعد فضيحة شهادته الثانوية

أعلن البرلمان الإندونيسي استقالة نائب رئيس البلاد، جبران راكابومينغ راكا، أمس، على وقع فضيحة تتعلق بشهادته الثانوية، ما يضاعف الضغوط على حكومة تواجه استياء واسعاً، إزاء الأوضاع الاقتصادية والفساد وحرائق الغابات.

وأكد رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي، أحمد مزاني، أن راكا، البالغ 39 عاماً، قدّم استقالته إلى الرئيس برابوو سوبيانتو وإلى البرلمان.

وقال مزاني في تصريحات صحافية: «راكا التقى قيادات في البرلمان، لتقديم كتاب استقالته من منصب نائب رئيس جمهورية إندونيسيا»، وأبلغهم أنه قدّم الكتاب نفسه إلى برابوو.

ولا يمنح الدستور الإندونيسي نائب الرئيس صلاحيات كثيرة، باستثناء تمثيل الرئيس في المناسبات الرسمية، وتولي مهامه في حال عجزه عن أدائها.

وتأتي استقالة راكا بعدما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع، في الأسابيع الأخيرة، احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية والفساد، وطريقة تعامل الحكومة مع حرائق غابات مدمرة مستمرة منذ أشهر، تسببت في انبعاث ضباب دخاني سام أدى إلى إصابة آلاف الأشخاص بأمراض.

وتكررت الدعوات إلى استقالة راكا، بعدما قضت المحكمة العليا الإندونيسية، الشهر الماضي، بإلغاء شهادة معادلة المرحلة الثانوية، التي قدمها راكا، ضمن مستندات ترشحه في انتخابات عام 2024، ما أثار تساؤلات بشأن مدى أحقيته في الاستمرار بمنصبه أو الترشح مجدداً في انتخابات عام 2029.