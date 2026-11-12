الصين: لا مصلحة لنا في التدخل بشؤون كندا

قالت الصين، أمس، ​إنها لا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا، وذلك رداً على ما ذكره رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بأنه سيبلغ الرئيس ‌الصيني، شي جين بينغ، بضرورة امتناع الأطراف الخارجية عن التدخل في شؤون ‌كندا.

وقال كارني إنه سيلتقي شي على هامش قمة منتدى ​التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط ​الهادي، المقرر عقدها في مدينة شنتشن جنوب الصين، يومي ​18 و19 نوفمبر الجاري. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحافي: «التزمت الصين دوماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ​ولا مصلحة لها في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا».