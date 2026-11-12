قاضٍ أميركي يرفض طلب «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ترامب ضدها

رفض قاضٍ فيدرالي طلب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.

واتهم ترامب «بي بي سي» بتعديل مقطع من برنامج وثائقي بشكل مضلل، ليُظهره كأنه يحرض على العنف، عندما طلب من أنصاره التوجه إلى مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير 2021.

وطالب بتعويض بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير ودعوى مستقلة أخرى، بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا.

ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية جيفري ت. كونتز، طلب «بي بي سي» رد دعوى التشهير، إلا أنه أسقط الدعوى المقامة بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.

وكتب كونتز في حكم يقع في 40 صفحة أن «مسألة ما إذا كان الرئيس ترامب قادراً على إثبات هذه الادعاءات، وتأكيد تعرّضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، أمر متروك البت فيه لوقت لاحق».

ودمج وثائقي «بي بي سي» مقطعين منفصلين من كلمة ترامب، في السادس من يناير 2021، ليبدو كأنه حث أنصاره صراحة على اقتحام مبنى الكابيتول، ورغم اعتذارها عن الوثائقي، تعتبر «بي بي سي» أن ذلك لم يلحق أي ضرر حقيقي بترامب، وجاء في حكم كونتز: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترامب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها ترجح فرضية منطقية بأن (بي بي سي) كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدته لم يكن ولن يكون صادقاً».