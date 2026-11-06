«بوش» الألمانية تعتزم شطب 750 وظيفة

تعتزم مجموعة التكنولوجيا الألمانية «بوش» شطب 750 وظيفة إضافية، في قطاع التنقل التابع لها بموقعها في مدينة أبشتات الألمانية.

ومن المقرر تنفيذ عملية شطب الوظائف بحلول نهاية عام 2029، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية قدر الإمكان.

وأرجعت الشركة خطط تقليص العمالة الإضافية في أبشتات إلى صعوبة الظروف الاقتصادية والتغيرات الهيكلية العميقة التي تشهدها صناعة السيارات، وقالت الشركة، في بيان، أمس: «إن الإنتاج العالمي للسيارات يشهد حالة من الركود، فيما يتراجع الطلب في أوروبا، وفي الوقت نفسه تتزايد الضغوط التنافسية في ما يتعلق بالتكاليف والسرعة والإنتاجية، لاسيما من جانب الشركات الآسيوية».