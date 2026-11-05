ترامب يقرّ بالهزيمة في انتخابات منتصف الولاية بعد سيطرة «الديمقراطيين» على الكونغرس

انتزع الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس الأميركي في انتخابات منتصف الولاية، محوّلين الاقتراع إلى هزيمة قاسية للجمهوريين وللرئيس دونالد ترامب الذي أبدى «استعداداً تاماً لتقبل النتائج»، وبفوزهم بالأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ، أصبحت للديمقراطيين اليد الطولى في تعطيل أجندة ترامب التشريعية في العامين الأخيرين من ولايته، وبدء تحقيقات مع مسؤوليه توعدوا بها باكراً، وأعطى الرئيس الأميركي إشادة نادرة بخصومه الديمقراطيين، قائلاً لقناة «فوكس نيوز» إنهم أبلوا «بلاء حسناً»، مضيفاً: «لا ينبغي أن أشعر بالذنب»، وقال ترامب لصحيفة «نيويورك تايمز»: «أنا مستعد تماماً لتقبّل تلك النتائج، وسنعمل مع الديمقراطيين، ونتطلع كما تعلمون للتعاون معهم، وسنتوصل على الأرجح إلى تفاهمات».

من جهته، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في الكونغرس الجديد، أمام أنصاره: «سنحاسب أولئك الذين جروا هذا البلد إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد»، وتُعد الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي على الولاية الثانية لترامب، في ظل استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية وحرب إيران، وأكد ترامب لقناة «فوكس نيوز»، أن الحرب مع إيران أدت دوراً في الهزيمة المدوية لحزب الجمهوريين، ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تمكين اللجان البرلمانية من التحقيق في ملفات عدة، فضلاً عن تعقيد جهود ترامب لتمرير تشريعات جديدة، أما خسارة مجلس الشيوخ فتهدد قدرته على تثبيت القضاة وتعيين كبار مسؤولي إدارته.