أوروبا تبحث تعزيز استقلاليتها في الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون ملف الذكاء الاصطناعي خلال قمة تُعقد في دبلن الأسبوع المقبل.

وأثار اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأميركية قلقاً في القارة، بعدما قطعت واشنطن، في يونيو، لمدة أسبوعين وصول الدول الأجنبية إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة «أنثروبيك».

وقال كوستا على منصة «إكس» إن القمة ستبحث كيف يمكن للاتحاد الأوروبي «تعزيز قدرته التنافسية وسيادته في مجال الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال» الفرنسية المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، أرتور منش، سيشارك في القمة.