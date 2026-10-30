تسريب بيانات 41 ألف موظف أمني أميركي

أعلنت منظمة غير حكومية تُعنى بنشر التسريبات المعلوماتية، أنها نشرت بيانات تخص أكثر من 41 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وذكرت منظمة «ديستريبيوتد دينايل أوف سيكرتس» أنها حصلت على هذه المعلومات الحساسة من مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، المعروفين باسم «ديبارتمنت أوف بيس»، وقد ابتكروا أداة «آيس بيك» (Icepick) التي تتيح البحث المُفصّل عن أسماء الموظفين ومكاتبهم ومهامهم.

وقالت الناشطة، مايا أرسون كريمو، في بيان للمنظمة، إن «هذه البيانات ضخمة جداً، سواء من ناحية الحجم أو التأثير».