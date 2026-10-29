هيغسيث يقترح إطاراً للتعاون الدفاعي مع «آسيان»

اقترح وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس، إنشاء إطار دفاعي جديد «طَموح» بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، قائلاً لقادة التكتل إنه قد يساعدهم في مواجهة تحديات السنوات المقبلة.

وسعت واشنطن خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز شراكاتها الدفاعية الإقليمية، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على ما تصفه بمنطقة «حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ»، وأشاد هيغسيث، في تصريحات سبقت اجتماعاً مع وزراء دفاع دول «آسيان» في سيبو بالفلبين، بما وصفه بـ«البراغماتية» و«الاعتزاز الوطني» في المنطقة. وقال: «لن نتفق على كل شيء، ولا نحتاج إلى ذلك»، داعياً إلى التعاون، حيث تتلاقى المصالح المشتركة.