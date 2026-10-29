ترامب يكشف عن اجتماع «قريب» بين بوتين وزيلينسكي

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، عن أن اجتماع سيُرتب «قريباً جداً» بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب لوسائل الإعلام: «سيُرتب اجتماع، قريباً جداً، وأعتقد أن من الممكن تحقيق قدر كبير من التقدم» في ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويأتي الإعلان في وقت تكثف إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس.

وكان زيلينسكي أعلن، الأحد الماضي، أن اجتماعاً ثلاثياً بين كييف وواشنطن وموسكو، سيُعقد في نوفمبر المقبل، بهدف استئناف محادثات السلام المتعثرة.

وسبق أن أعلن الكرملين أن من المقرر عقد اجتماع بين الدول الثلاث في نوفمبر، ورفض بوتين مراراً إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي، وأكد أن موسكو تعتزم السيطرة على ما تبقّى من شرق أوكرانيا.

وتولى ترامب السلطة في يناير 2025، متعهداً بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، لكن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة منذ أكثر من عام لم تحقق أي اختراق، فيما قُتل عشرات الآلاف.

وسبق أن أُجريت مفاوضات مباشرة بين الروس والأوكرانيين عام 2025، من دون أن تفضي إلى تسوية للنزاع، مع تمسُّك الطرفين بشروطهما.

لكن الكرملين استبعد، حتى الآن، أي احتمال لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خارج موسكو.