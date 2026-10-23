«باركليز» البريطاني يعتزم إلغاء 5000 وظيفة

أعلن مصرف «باركليز» البريطاني، أمس، أنه يعتزم إلغاء نحو 5000 وظيفة، أي ما يعادل 5% تقريباً من قوته العاملة العالمية، وذلك في إطار اعتماده على الذكاء الاصطناعي سعياً إلى تحسين أداء العمل وخفض الكُلفة.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع نشر نتائج مالية، أظهرت ارتفاع صافي أرباح «باركليز» بنسبة 13% في الربع الثالث من العام الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المصرف البريطاني قراراً مماثلاً، حيث سبق أن ألغى في عام 2023 نحو 5000 وظيفة في أنحاء العالم «كجزء من برنامجه المصمم لتبسيط وتغيير شكل النشاط، وتحسين الخدمة وتحقيق عائدات أعلى»، وفق ما أوضح آنذاك.