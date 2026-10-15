ترامب: عمليات تنقيب «ضخمة» عن الغاز والنفط في «غرينلاند»

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، عن التحضير لعمليات «ضخمة» للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في «غرينلاند»، مشيداً بأهمية «غرينلاند» لأمن الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «يجري الإعداد لبدء عمليات تنقيب ضخمة عن النفط والغاز والمعادن في منطقتنا الجديدة والرائعة (غرينلاند)».

وأضاف استناداً إلى خبراء أن «كمية النفط المتوافرة بسهولة أكبر بكثير منها في أي مكان آخر من العالم تقريباً»، ولم يكشف أي تفاصيل بشأن حجم المشاركة الأميركية في المشروع.

من جهة أخرى، أشاد ترامب بأهمية «غرينلاند» التي «لا تضاهى» لضمان أمن الولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى أن أي هجوم على أميركا في المستقبل سيتم التصدي له في الجزيرة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية.

وكتب أن «غرينلاند لها أهمية لا تضاهى لضرورات أمن الولايات المتحدة وأوروبا من حيث الدفاع والهجوم».

وأكد أن «أي هجمات في المستقبل على الولايات المتحدة سيتحتم مرورها عبر (غرينلاند)، حيث ستسقط دفاعاتنا بشكل منهجي الطائرات المسيرة والصواريخ وأي شكل آخر من الأسلحة التي لم يتم ابتكارها بعد».

وكان ترامب وقّع، الشهر الماضي، مع قادة الدنمارك و«غرينلاند» اتفاقاً أمنياً يعزز الانتشار الأميركي في الجزيرة الاستراتيجية ذات الحكم الذاتي، وذلك بعد تهديدات بضم «غرينلاند» بالقوة إلى أميركا.

وبموجب البند الرابع من الاتفاق، تعتزم واشنطن إنشاء قاعدتين عسكريتين في جنوب «غرينلاند» وشرقها.