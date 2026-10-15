سيؤول وواشنطن تؤجلان محادثاتهما الدفاعية

أفادت مصادر مطلعة، أمس، بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان محادثات لتحديد موعد الحوار الدفاعي الثنائي رفيع المستوى بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في خطوة من شأنها تأجيل المحادثات السنوية التي تعقد عادة في أوائل نوفمبر.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن الحليفين توصلا إلى «تفاهم» مشترك لتأجيل الاجتماع الاستشاري الأمني، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر. ويأتي هذا التأجيل في ظل وجود فجوة ملحوظة بين سيؤول وواشنطن، بشأن توقيت تسليم الولايات المتحدة السيطرة العملياتية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية.