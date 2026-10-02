اليابان ترفع رسوم إقامة الأجانب

رفعت اليابان، أمس، الرسوم المفروضة على الأجانب الذين يسعون لتغيير أو تجديد وضع إقامتهم، حيث زادت كلفة الإقامة الدائمة لتصل إلى 200 ألف ين (1280 دولاراً).

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن الزيادة دفعت الأجانب للسعي في آخر لحظة للتقديم وفقاً للرسوم القديمة. وقبل تطبيق الزيادات بلغت رسوم طلبات الإقامة غير الدائمة 6000 ين لتغيير وضع الإقامة أو تمديد فترة الإقامة، فيما بلغت قيمة رسوم طلب الإقامة الدائمة 10 آلاف ين.

وابتداء من أمس، تختلف الرسوم وفقاً لفترة الإقامة، حيث تبدأ من 10 آلاف لمدة ثلاثة أشهر أو أقل وترتفع إلى 75 ألف ين لمدة خمسة أعوام أو أكثر.