ألمانيا تسجل مستوى قياسياً لاستهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

غطت مصادر الطاقة المتجددة 60.7% من استهلاك الكهرباء في ألمانيا، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، مسجلة بذلك أعلى نسبة على الإطلاق خلال هذه الفترة من العام، وفقاً لحسابات أجراها مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبرغ والاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه. وتشمل مصادر الطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية، إلى جانب المكونات العضوية من النفايات.

وارتفعت حصة الطاقة المتجددة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بواقع أربع نقاط مئوية، وفقاً للبيانات. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء. وبلغ إنتاج منشآت الطاقة المتجددة من الكهرباء خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 237.5 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة قدرها 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، يرجع هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على اليابسة وفي البحر، وكذلك من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي المقابل أدى انخفاض هطول الأمطار إلى تراجع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية.

ومع ذلك، لاتزال ألمانيا بعيدة بعض الشيء عن هدفها السياسي المتمثل في الوصول إلى حصة قدرها 80% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وطالبت رئيسة الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه، كرستين أندريه، الحكومة الألمانية بالتوصل في أقرب وقت إلى اتفاق بشأن قانون مصادر الطاقة المتجددة، والمضي قدماً في حزمة تسريع توسيع شبكات التوزيع.