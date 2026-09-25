ترامب يخصّ الرئيس الصيني باستقبال حافل في البيت الأبيض

خصّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، نظيره الصيني شي جين بينغ، باستقبال حافل في البيت الأبيض، بهدف الحفاظ على الهدنة الهشة في حرب الرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وحرص ترامب أول من أمس، على الحضور شخصياً لاستقبال شي على مدرج قاعدة «أندروز» الجوية قرب واشنطن، في أول بادرة مماثلة يقوم بها رئيس أميركي منذ أكثر من ستة عقود خلال زيارة قيادي سياسي أجنبي.

ونظم الرئيس الجمهوري أمس، المزيد من مراسم التكريم والحفاوة لشي، بدءاً باستقبال رسمي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، مع تحليق قاذفة شبح من طراز «بي-2» وأربع مقاتلات «إف-22 رابتور» في الأجواء، تلته محادثات في المكتب البيضاوي، وأخيراً مأدبة دولة فاخرة.

غير أن مظاهر الترحيب هذه تخفي نقاط توتر عميقة حول مسائل شائكة بين البلدين، في طليعتها الحرب التجارية والذكاء الاصطناعي.

وحثّ شي على التعاون بين البلدين، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الصينية بعد قليل على وصوله، مؤكداً أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا «شريكتين لا خصمين». وأضاف أنه يتطلع إلى «إجراء مناقشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسة المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي».

وفي مؤشر أول إلى حصول انفراج، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة التجارية بين البلدين لمدة شهرين، بعد أن كان مقرراً أن تنتهي في 10 نوفمبر.