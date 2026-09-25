سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي عند أعلى مستوى

سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي مستوى قياسياً جديداً، وفق تحليل أجرته وكالة «فرانس برس» لبيانات وطنية نشرتها المفوضية الأوروبية أمس.

واستناداً إلى هذه البيانات التي تنشر أسبوعياً منذ عام 2005، سُجلت أسعار قياسية في 19 من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن حرب إيران والنزاع بين روسيا وأوكرانيا. ومن بين العتبات القياسية الجديدة، سجلت الدنمارك وفنلندا أعلى الأسعار، حيث بلغ سعر لتر الديزل في كل منهما 2.56 يورو، تلتهما ألمانيا (2.46 يورو)، ثم بلجيكا وفرنسا (نحو 2.4 يورو) وإيطاليا (نحو 2.3 يورو).