مداهمات في ألمانيا ضد تجارة الأسلحة

داهمت الشرطة الألمانية أمس، شققاً في مختلف أنحاء برلين، للاشتباه في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أشخاصاً عدة اعتقلوا بالفعل، كما جرى ضبط سلاحين ناريين وذخيرة حية.

وأوضح المتحدث أن المداهمات تأتي في إطار تحقيقات تجريها وحدتا «فيروم» الخاصة في الشرطة و«تيلوم» الخاصة في النيابة العامة. وتركز التحقيقات بشكل خاص على استخدام الأسلحة النارية في مجال الجريمة المنظمة.

وأضاف المتحدث أن نحو 300 فرد من عناصر الشرطة يشاركون في العمليات، بينهم عناصر من القوات الخاصة. وتستهدف المداهمات مشتبهاً فيهم عديدين، وتُجرى عمليات التفتيش بشكل أساسي في مساكنهم.