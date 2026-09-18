منظمة الأرصاد الجوية العالمية تحذر من تراجع احتياطي المياه

قالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إن موارد المياه العالمية أصبحت أكثر ندرة في السنوات الأخيرة، في ظل تراجع تدفق الأنهار، وانكماش الأنهار الجليدية، وانخفاض مستويات المياه الجوفية في الكثير من المناطق.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي تحت عنوان «حالة موارد المياه العالمية» الذي أصدرته أمس، أن أوروبا الوسطى والشرقية، كانتا الأكثر تضرراً على الأخص من انخفاض مستويات المياه الجوفية في عام 2025. وسجلت مناطق أخرى قليلة مثل هذا العجز الكبير مقارنة بفترة 2014 إلى 2024، بينما كانت مستويات المياه الجوفية عبر الكثير من أوروبا الشمالية فوق المتوسط طويل الأمد.

وكشف التقرير أن نحو ثلثي الآبار الخاضعة للمراقبة كان لديها مياه أقل العام الماضي من المتوسط طويل الأمد.

كما أن حجم المياه الذي تدفق عبر الأنهار على مستوى العالم كان أقل بشكل استثنائي في 2025، وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إنها واحدة من ثلاث سنوات سجلت أدنى معدلات تدفق للأنهار في الـ35 عاماً الماضية.

وقال مدير قسم الهيدرولوجيا والغلاف الجليدي في المنظمة، وين جينكينسون، إن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية وزيادة الطلب على المياه من التعداد السكاني العالمي المتنامي والتقلبات الطبيعية أسهمت كلها في التغيرات التي طرأت على موارد المياه.

وأفادت منظمة الأرصاد الجوية بأن مخزون المياه ينكمش بشكل مطرد منذ أكثر من عقد، موضحة أن هذا يشمل المياه الجوفية، وكذلك المياه المخزنة في البحيرات والأنهار الجليدية والتربة والغطاء النباتي.